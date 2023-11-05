روما يهزم ليتشي بصعوبة

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي روما فوزًا ثمينًا على ضيفه ليتشي بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل ليتشي الهدف الأول عبر اللاعب بونتوس في الدقيقة الـ72.
ونجح فريق الجيالوروسي في إحراز هدفين عبر كل من ساردار أزمون والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ91 والـ94.
وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة بفوز بولونيا على لاتسيو بهدف دون رد.
وفي مباريات أمس، فاز نابولي على ساليرنيتانا بهدفين دون رد، وفاز إنتر ميلان على أتالانتا بهدفين لهدف، وفاز أودينيزي على ميلان بهدف.
وفي مباريات اليوم، فاز مونزا على هيلاس فيرونا بثلاثية لهدف، وفاز كالياري على جنوى بهدفين لهدف، وفاز روما على ليتشي بنتيجة 2- 1، بينما يلعب حاليًّا يوفنتوس ضد فيورنتينا.