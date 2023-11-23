رونالدو وميسي يعودان إلى ريال مدريد وبرشلونة في 2024 .. التفاصيل كاملة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، قد يرتدي قميص نادي ريال مدريد الإسباني ويواجه غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح لارتداء قميص ناديه السابق برشلونة الإسباني في العام المقبل.
صحيفة Marca الإسبانية تحدثت عن الأمر قائلة: إن ميسي سيرتدي قميص برشلونة وسيواجه النجم البرتغالي الذي سيرتدي قميص ريال مدريد كون أساطير برشلونة ستخوض مباراة ودية قوية ضد أساطير ريال مدريد في العام المقبل وذلك خلال الذكرى رقم 125 على تأسيس نادي برشلونة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المباراة ستقام يوم 29 نوفمبر من عام 2024 للاحتفال بالذكرى رقم 125 على تأسيس نادي برشلونة حيث أُسس قبل 125 عامًا على يد السويسري هانز جامبر في 29 نوفمبر من عام 1899م.
جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 منضمًا لنادي يوفنتوس الإيطالي وقتها، بينما رحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 وانضم وقتها لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.