الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023 الوليمة يوفر فرصًا تجارية للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس ثنائية حمدالله تُقرب الاتحاد من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا المومياء المفقودة تنقل زوار موسم الرياض إلى سراديب الفراعنة لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023
أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، تصرفًا رياضيًّا مميزًا بعد دقائق قليلة من انطلاقة مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني في خامس جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد اعترافه لحكم المباراة، الصيني ما نينج بعدم عرقلته وعدم صحة حصوله على ركلة جزاء.
وكان الحكم الصيني احتسب ركلة جزاء بعد عرقلة النجم البرتغالي لكن رونالدو اعترف للحكم أن لاعب بيرسيبوليس لم يلمسه وذهب الحكم لتقنية الفيديو ليتأكد من صحة اعتراف النجم البرتغالي ويُقرر التراجع عن قراره باحتساب ركلة الجزاء.
جدير بالذكر أن النصر يواجه فريق بيرسبوليس على ملعب الأول بارك معقل أصفر الرياض.