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رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء
المواطن - محمد سمعه

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أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، تصرفًا رياضيًّا مميزًا بعد دقائق قليلة من انطلاقة مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني في خامس جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد اعترافه لحكم المباراة، الصيني ما نينج بعدم عرقلته وعدم صحة حصوله على ركلة جزاء.

وكان الحكم الصيني احتسب ركلة جزاء بعد عرقلة النجم البرتغالي لكن رونالدو اعترف للحكم أن لاعب بيرسيبوليس لم يلمسه وذهب الحكم لتقنية الفيديو ليتأكد من صحة اعتراف النجم البرتغالي ويُقرر التراجع عن قراره باحتساب ركلة الجزاء.

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جدير بالذكر أن النصر يواجه فريق بيرسبوليس على ملعب الأول بارك معقل أصفر الرياض.

 

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