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رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نادي الأخدود بنتيجة 3- 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة دوري روشن.

أصفر الرياض كان تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ13 عبر سامي النجعي.

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ثنائية لـ رونالدو

وفي الشوط الثاني، أضاف أصفر الرياض هدفين عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 77 والـ81.

النصر ضد الأخدود - تاليسكا

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 34 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز الـ16.

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