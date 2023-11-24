ترتيب الدوري السعودي بعد ثلاثية النصر ضد الأخدود خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال مراحل وخطوات تقييم شاغلي الوظائف الإدارية موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة 6 أيام على دخول فصل الشتاء الهلال يفقد 5 لاعبين أمام الحزم 4 محاور رئيسية وتجارب تفاعلية في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نادي الأخدود بنتيجة 3- 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة دوري روشن.
أصفر الرياض كان تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ13 عبر سامي النجعي.
وفي الشوط الثاني، أضاف أصفر الرياض هدفين عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 77 والـ81.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 34 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز الـ16.
هدددددف!⚽
رونالدو يعزز النتيجة للنصر بهدف ثالث🔥⚽
النصر 3 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/ulfPJCSZ6f
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
هدددددف!⚽
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر ⚽🔥
النصر 2 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/xkLZEqrfwL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
هدف سامي النجعي بصوت عبدالله الغامدي ⚽🔥
النصر 1 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/YNMkyr0nAz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023