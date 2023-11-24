رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نادي الأخدود بنتيجة 3- 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة دوري روشن.

أصفر الرياض كان تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ13 عبر سامي النجعي.

ثنائية لـ رونالدو

وفي الشوط الثاني، أضاف أصفر الرياض هدفين عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 77 والـ81.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 34 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز الـ16.

هدددددف!⚽

كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر ⚽🔥 النصر 2 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/xkLZEqrfwL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023