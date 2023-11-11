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في الجولة الـ13 من دوري روشن

رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الوحدة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيل الفريق لمواجهة الوحدة بعد قليل في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، محمد آل فتيل، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

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تشكيل النصر لمواجهة الوحدة

وكانت مباريات أول أمس الخميس، في بطولة دوري روشن، انتهت بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.

وفي مواجهات اليوم السبت، تعادل الفيحاء بدون أهداف مع الاتفاق، وفاز الأخدود على الحزم بثنائية لهدف.

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