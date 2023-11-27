الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي
يتنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النجم محمد كنو لاعب الهلال على لقب الهدف الأفضل في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.
وكان النجم البرتغالي سجل هدفين في شباك الأخدود، حيث سجل هدفًا من منتصف الملعب، بينما سجل كنو هدفًا من تصويبة قوية في شباك فريق الحزم في مباراة انتهت بفوز الهلال بـ 9 أهداف دون رد.
بينما سجل الهولندي فيرجيل ميسيدان هدفًا جميلًا للطائي في شباك الرائد، في مباراة انتهت بفوز الطائي بنتيجة 4- 3.
🔘 كريستيانو رونالدو 🇵🇹
🔘 محمد كنو 🇸🇦
🔘 فيرجل ميسيدان 🇳🇱
⚽️ اختيارات الفريق الفنّي في الرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ14 🔥👏. #yallaRSL pic.twitter.com/zHPVpCgjHg
— دوري روشن السعودي (@SPL) November 26, 2023