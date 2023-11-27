رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن

يتنافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النجم محمد كنو لاعب الهلال على لقب الهدف الأفضل في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

وكان النجم البرتغالي سجل هدفين في شباك الأخدود، حيث سجل هدفًا من منتصف الملعب، بينما سجل كنو هدفًا من تصويبة قوية في شباك فريق الحزم في مباراة انتهت بفوز الهلال بـ 9 أهداف دون رد.

بينما سجل الهولندي فيرجيل ميسيدان هدفًا جميلًا للطائي في شباك الرائد، في مباراة انتهت بفوز الطائي بنتيجة 4- 3.