رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى ( 50 – 59 ) كم / ساعة ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

رياح تبوك

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ ساعة, وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة، تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات الأرصاد

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.