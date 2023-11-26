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ضمن مواجهات الجولة الـ14

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة ريال مدريد ضد قاديش مساء اليوم الأحد، بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ريال مدريد ضد قاديش

وسجل الريال هدفًا في الشوط الأول عبر اللاعب البرازيلي رودريجو في الدقيقة الـ14، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، سجل ريال مدريد الهدف الثاني عبر رودريجو بمهارة فردية مميزة، في الدقيقة الـ64، ثم واصل الريال ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ75.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 35 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فريق قاديش عند 10 نقاط في المركز الـ16.

ريال مدريد وقاديش - كارفخال

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات أمس، تعادل برشلونة ورايو فاليكانو بهدف لكل فريق، وتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو بدون أهداف، وفاز خيتافي على ألميريا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بهدف دون رد.

وفي مواجهات اليوم، فاز فياريال على أوساسونا بثلاثية لهدف، وفاز ريال سوسيداد على إشبيلية بنتيجة 2- 1، وفاز ريال مدريد على قاديش بثلاثية دون رد، بينما تُختتم مواجهات الأحد بلقاء بين لاس بالماس وريال بيتيس.

ريال مدريد وقاديش

 

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