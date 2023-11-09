ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي

حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خطة بديلة تحسبًا لفشل محاولات ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في صيف عام 2024.

محاولة ضم مبابي

وينتهي تعاقد كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وكان قريبًا من الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر في 2022، قبل أن يُجدد عقده في اللحظات الأخيرة.

ريال مدريد يسعى لضم موسيالا

وذكرت صحيفة “سبورت”: “إدارة ريال مدريد، تميل حاليًا لاستثمار أموالها في صفقة مستقبلية، بدلًا من مبابي، الذي يتمسك براتبه الضخم في باريس سان جيرمان الفرنسي”.

وأضافت: “واستقرت إدارة الريال على خطة بديلة، وهي التفاوض لضم جمال موسيالا، جناح فريق بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا”.

وتابعت: “يرتبط موسيالا بتعاقد مع النادي البافاري، ينتهي في صيف 2026، وهناك محاولات من الإدارة، لتمديد التعاقد لمواسم إضافية، ويترقب ريال مدريد الموقف في حالة فشل المفاوضات بين الطرفين”.

وجاء في ختام تقرير صحيفة “سبورت”: “حتى انتهاء العقد، يمكن للناديين الألماني والإسباني الاتفاق على صفقة مفيدة لجميع الأطراف”.