Icon

مباراتان غدًا بالجولة الـ13 من دوري روشن Icon الهلال يتجه لرفع اسم نيمار من قائمة الفريق Icon بيلا حديد تتصدر مواقع التواصل بعدما تخلت عنها ديور Icon ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي Icon وزارة الإعلام تقيم “واحة الإعلام” تزامنًا مع القمم التي تستضيفها السعودية Icon الغذاء والدواء: لا وجود لرقائق بطاطس غير حلال في السعودية Icon كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة الوحدة Icon ‎دار أسولين العالمية تُدشن إصدارين خاصين عن مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon مواجهة الرياض والفتح تتجدد بعد 14 عامًا Icon الشباب يسعى لمواصلة تألقه مع بيسكان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم هجوم الفريق الأول

ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خطة بديلة تحسبًا لفشل محاولات ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في صيف عام 2024.

محاولة ضم مبابي

وينتهي تعاقد كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وكان قريبًا من الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر في 2022، قبل أن يُجدد عقده في اللحظات الأخيرة.

قد يهمّك أيضاً
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل !

عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل...

مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

ريال مدريد يسعى لضم موسيالا

وذكرت صحيفة “سبورت”: “إدارة ريال مدريد، تميل حاليًا لاستثمار أموالها في صفقة مستقبلية، بدلًا من مبابي، الذي يتمسك براتبه الضخم في باريس سان جيرمان الفرنسي”.

وأضافت: “واستقرت إدارة الريال على خطة بديلة، وهي التفاوض لضم جمال موسيالا، جناح فريق بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_arab

وتابعت: “يرتبط موسيالا بتعاقد مع النادي البافاري، ينتهي في صيف 2026، وهناك محاولات من الإدارة، لتمديد التعاقد لمواسم إضافية، ويترقب ريال مدريد الموقف في حالة فشل المفاوضات بين الطرفين”.

وجاء في ختام تقرير صحيفة “سبورت”: “حتى انتهاء العقد، يمكن للناديين الألماني والإسباني الاتفاق على صفقة مفيدة لجميع الأطراف”.

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا
موسيالا – المصدر @JamalMusiala

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن
الرياضة

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ...

الرياضة
ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023
الرياضة

ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023

الرياضة
مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية
العالم

مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير
السعودية اليوم

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات...

السعودية اليوم
وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

وظائف
نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية
آخر الاخبار

نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

آخر الاخبار