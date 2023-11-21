Icon

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC Icon منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية Icon ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج Icon SSC تنقل مباراة السعودية والأردن Icon ولي العهد: نطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل Icon مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن Icon في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر Icon الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي Icon وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لقيادة الفريق في الموسم المقبل

ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، مع مدير فني محتمل، لخلافة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الرياضي الجديد.

نهاية عقد أنشيلوتي

وينتهي عقد أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكد تقارير أن وقع عقد تدريب منتخب البرازيل، وسيبدأ مهمته رسميًا في يونيو عام 2024، قبل بطولة كوبا أمريكا.

قد يهمّك أيضاً
الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي

الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي

الغطاء الجليدي في العالم بخطر

الغطاء الجليدي في العالم بخطر

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

ريال مدريد يستقر على البديل

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، هو الشخصية المثالية لقيادة مشروع الشباب عقب رحيل أنشيلوتي”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد تواصل بالفعل مع دي زيربي، الذي يقود أحد أبرز المشاريع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولية”.

وتابعت: “يرى بيريز أن دي زيربي جاهز بالفعل لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته، والانتقال إلى تدريب أحد أندية القمة، ويراهن على تميزه خلال السنوات الأخيرة في إخراج المواهب الجديدة واستعادة تألق اللاعبين الذين كانوا بعيدًا عن أفضل مستوياتهم”.

روبرتو دي زيربي
روبرتو دي زيربي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة
السوق

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية...

السوق
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الرياضة
اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة
تكنولوجيا

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من...

تكنولوجيا
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
آخر الاخبار

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في...

آخر الاخبار
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
العالم

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

العالم
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة
مشاهير

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب...

مشاهير
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون
الرياضة

3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

الرياضة