ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج

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تواصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، مع مدير فني محتمل، لخلافة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الرياضي الجديد.
وينتهي عقد أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكد تقارير أن وقع عقد تدريب منتخب البرازيل، وسيبدأ مهمته رسميًا في يونيو عام 2024، قبل بطولة كوبا أمريكا.
وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، هو الشخصية المثالية لقيادة مشروع الشباب عقب رحيل أنشيلوتي”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد تواصل بالفعل مع دي زيربي، الذي يقود أحد أبرز المشاريع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولية”.
وتابعت: “يرى بيريز أن دي زيربي جاهز بالفعل لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته، والانتقال إلى تدريب أحد أندية القمة، ويراهن على تميزه خلال السنوات الأخيرة في إخراج المواهب الجديدة واستعادة تألق اللاعبين الذين كانوا بعيدًا عن أفضل مستوياتهم”.