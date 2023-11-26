ريال مدريد يُرحب بعودة زيدان في ولاية ثالثة

تُرحب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بعودة الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في أي وقت.

غموض مستقبل أنشيلوتي

وينتهي عقد أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت تقارير أنه وقع عقد تدريب منتخب البرازيل، وسيبدأ مهمته رسميًا في يونيو عام 2024، قبل بطولة كوبا أمريكا.

الريال مرحب بعودة زيدان

وسبق أن درب زيدان، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في ولايتين مختلفتين، وحقق معه العديد من البطولات، ومن أبرزها؛ دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وتُسيطر حالة من الجدل بشأن هوية مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة مع نهاية عقد أنشيلوتي، ليؤكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، هو المفضل لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضاف نقلًا عن مصادر في ريال مدريد: “بعض مسؤولي النادي الإسباني يرون أن المرينغي بمثابة منزل لزيدان، وأن الأخير يستطيع العمل مع النادي ثم تركه عشرات المرات خلال حياته”.

وتابع البرنامج: “بيريز قال للمدرب الفرنسي أن باب ريال مدريد سيكون مفتوحًا دائمًا لعودته، إذا رغب في العودة، كما أن احتمالية تعيينه على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد قائمة، إذا لم يستمر أنشيلوتي في منصبه”.