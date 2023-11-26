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بعد أنباء رحيل أنشيلوتي

ريال مدريد يُرحب بعودة زيدان في ولاية ثالثة

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
ريال مدريد يُرحب بعودة زيدان في ولاية ثالثة
المواطن - فريق التحرير

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تُرحب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بعودة الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في أي وقت.

غموض مستقبل أنشيلوتي

وينتهي عقد أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت تقارير أنه وقع عقد تدريب منتخب البرازيل، وسيبدأ مهمته رسميًا في يونيو عام 2024، قبل بطولة كوبا أمريكا.

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أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @realmadriden

الريال مرحب بعودة زيدان

وسبق أن درب زيدان، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في ولايتين مختلفتين، وحقق معه العديد من البطولات، ومن أبرزها؛ دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وتُسيطر حالة من الجدل بشأن هوية مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة مع نهاية عقد أنشيلوتي، ليؤكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، هو المفضل لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر goal

وأضاف نقلًا عن مصادر في ريال مدريد: “بعض مسؤولي النادي الإسباني يرون أن المرينغي بمثابة منزل لزيدان، وأن الأخير يستطيع العمل مع النادي ثم تركه عشرات المرات خلال حياته”.

وتابع البرنامج: “بيريز قال للمدرب الفرنسي أن باب ريال مدريد سيكون مفتوحًا دائمًا لعودته، إذا رغب في العودة، كما أن احتمالية تعيينه على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد قائمة، إذا لم يستمر أنشيلوتي في منصبه”.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي

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