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منها مصنوعات ومنتجات الجلود

ريف يستعرض المِيَز النسبية لمنطقة مكة المكرمة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
ريف يستعرض المِيَز النسبية لمنطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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استعرض برنامج ريف المِيَز النسبية لمنطقة مكة المكرمة وأكد أنها: (مصنوعات ومنتجات الجلود، الثروة السمكية، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، المطاعم والمقاهي والنزل والمَزارع الريفية، منتجات النحل والعسل).

وكان برنامج ريف قد حدد القطاعات والمنتجات والأنشطة المستهدفة بالدعم في منطقة الباحة، جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على تساؤلات المستفيدين، بشأن المنتجات المدعومة في الباحة.

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ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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