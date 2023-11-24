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في الجولة الـ 14 من دوري روشن

ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد
المواطن - فريق التحرير

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قلب الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الطاولة على ضيفه الرائد محققًا الفوز بنتيجة 4- 3، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الطائي ضد الرائد

وسجل لـ رائد التحدي كل من جوليو تفاريس ويحيى سنبل في الدقيقتين الـ 12 والـ27.

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النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول

النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول

بينما سجل للطائي اللاعب بيرناردو مينساه في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

الرائد والطائي

 

وفي الشوط الثاني، أحرز كريم البركاوي الهدف الثالث لنادي الرائد في الدقيقة الـ73، ثم أضاف فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من عبدالله الفهد بالخطأ في مرماه وبيرنارد مينساه وفيرجيل ميسيدان في الدقائق الـ 92 والـ99 والـ100.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الشمال 14 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الـ17.

 

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