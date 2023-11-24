ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد

قلب الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الطاولة على ضيفه الرائد محققًا الفوز بنتيجة 4- 3، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الطائي ضد الرائد

وسجل لـ رائد التحدي كل من جوليو تفاريس ويحيى سنبل في الدقيقتين الـ 12 والـ27.

بينما سجل للطائي اللاعب بيرناردو مينساه في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريم البركاوي الهدف الثالث لنادي الرائد في الدقيقة الـ73، ثم أضاف فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من عبدالله الفهد بالخطأ في مرماه وبيرنارد مينساه وفيرجيل ميسيدان في الدقائق الـ 92 والـ99 والـ100.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الشمال 14 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الـ17.

هدددددف!⚽

تفاريس يسجل الهدف الأول للرائد من علامة الجزاء 🔥⚽ الطائي 0 – 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي

⁧#الطائي_الرائد | ⁦#SSC pic.twitter.com/iOQ1jkCH1M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023

يحيى سنبل يضيف الهدف الثاني للرائد 🔥⚽ الطائي 0 – 2 الرائد ⁧#دوري_روشن_السعودي

⁧#الطائي_الرائد | ⁦#SSC pic.twitter.com/KfLG7zY1JK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023

هدددددف!⚽

عبدالله الفهد يسجل الهدف الثاني للطائي "بالخطأ في مرماه"🔥⚽ الطائي 2 – 3 الرائد#دوري_روشن_السعودي

⁧#الطائي_الرائد | ⁦#SSC pic.twitter.com/fecCce6jlO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023

هدددددف!⚽

الطائي يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل🔥⚽ الطائي 3 – 3 الرائد ⁧#دوري_روشن_السعودي

⁧#الطائي_الرائد | ⁦#SSC pic.twitter.com/KGxrKg3GmZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023