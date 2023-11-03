Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج Icon طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة Icon فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب Icon ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول Icon الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول Icon البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة Icon موعد مباريات الأحد في دوري روشن Icon بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح Icon العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ 12 من دوري روشن

ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الفيحاء، متفوقًا بنتيجة 3- 1، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وكان الفيحاء بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر اللاعب أنطوني نواكايمي، ثم سجل فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق الـ 21 والـ24 والـ29.

قد يهمّك أيضاً
Matthew Perry ممثل موهوب توفي في حوض استحمام ساخن

Matthew Perry ممثل موهوب توفي في حوض استحمام ساخن

بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية !

بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية !

الطائي - 4 - الطائي والفيحاء

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم