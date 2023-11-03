القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة موعد مباريات الأحد في دوري روشن بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الفيحاء، متفوقًا بنتيجة 3- 1، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
وكان الفيحاء بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر اللاعب أنطوني نواكايمي، ثم سجل فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق الـ 21 والـ24 والـ29.
هدددددف!⚽
نواكايمي يسجل الهدف الأول للفيحاء⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/CHPuotgQTb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
هدددددف!⚽
روكو يدرك التعادل للطائي سريعاً⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/0Dr9T4qNu2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
هدددددف!⚽
الطائي يضاعف النتيجة عن طريق راكان الشملان⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/rjhVkTW35o
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
هدددددف!⚽
صاروخية برنارد منساه تعلن الهدف الثالث للطائي 🚀⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/KNe65biytF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023