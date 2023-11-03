ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الفيحاء، متفوقًا بنتيجة 3- 1، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وكان الفيحاء بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر اللاعب أنطوني نواكايمي، ثم سجل فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق الـ 21 والـ24 والـ29.