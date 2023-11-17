زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، فيما حذرت السلطات المحلية من أضرار محتملة.

لا مخاوف من تسونامي

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي في بيان “إنه لم يصدر أي تنبيه بخطر حدوث تسونامي بعدما ضرب الزلزال ولاية سارانغاني في جزيرة مينداناو الجنوبية الرئيسية على عمق 78 كيلومترًا عند الساعة 08,14 بتوقيت غرينتش”.

وكان زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، هز شمال الفلبين الشهر الماضي، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترًا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:35 ت.غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.