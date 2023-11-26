زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزيرة تايوان، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال الساعة 4:11 بالتوقيت العالمي، على عمق 26.9 كلم.
وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.