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زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزيرة تايوان، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

مركز الزلزال

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال الساعة 4:11 بالتوقيت العالمي، على عمق 26.9 كلم.

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وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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