زوار حديقة السويدي يتعرفون على تراث وثقافة جديدة

اختتمت أمس فعاليات وعروض الأسبوع الفلبيني في منطقة حديقة السويدي، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، حيث استمتع الزوار من جميع الفئات بكل اللحظات من الفعاليات الحماسية المصاحبة للأسبوع التي انطلقت في 6 نوفمبر واستمرت 6 أيام، وتعرفوا على تراث وثقافة جديدة عليهم.

الأسبوع الفلبيني

وشملت فعاليات الأسبوع الفلبيني الثقافية في حديقة السويدي، حفلات غنائية، وعروض جوالة وأخرى استعراضية، إلى جانب تجارب ترفيهية تضمنت: تجربة التسوق وعربات وأكشاك الطعام، وتجربة واحة الألوان، والألعاب الكرنفالية، وتجارب الألعاب والمغامرة، حيث تعرف الزوار على ثقافة وتراث وعادات الشعب الفلبيني، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع مجسم خاص بالأسبوع الفلبيني، وذلك في منطقة المجسمات بالحديقة.

وتستضيف منطقة حديقة السويدي في موسم الرياض فعاليات سبع ثقافات دول مختلفة بطريقة ممتعة، بهدف تقديم تجربة ترفيهية فريدة في واحد من أكبر المتنزهات في مدينة الرياض، حيث تتيح للزوار اكتشاف الثقافات المختلفة من خلال فعاليات متنوعة غنية بالأنشطة تشمل: الأكل والموسيقى، والعروض الترفيهية والرقصات الشعبية لكل دولة.

ويقدم موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة حديقة السويدي عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.