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غدًا في بوليفارد سيتي

زوار موسم الرياض على موعد مع المسرحية الكوميدية مثلث برهومة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
زوار موسم الرياض على موعد مع المسرحية الكوميدية مثلث برهومة
المواطن - فريق التحرير

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وسط مشاركة أبرز نجوم مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، يترقب زوار موسم الرياض 2023 غدًا في 29 نوفمبر الجاري عرضًا مسرحيًا كوميديًا بعنوان “مثلث برهومة”، وذلك على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى المناطق الترفيهية للموسم.

وتأتي المسرحية ضمن قالب كوميدي خيالي، تدور أحداثه حول عاصفة بحرية تتسبب في تغيير مسار سفينة ودخولها إلى مثلث برهومة، ليجد القبطان والركاب أنفسهم وسط أحداث ومواقف مدهشة وهم يسعون للتعرف على معالم الجزيرة الغامضة وخبايا أسرارها.

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ويقوم ببطولة مسرحية “مثلث برهومة” أبرز نجوم مسرح مصر منهم: محمد أسامة المعروف بـ”أوس أوس”، حمدي الميرغني، مصطفى بسيط، إبرام سمير، شريف حسني، ميرنا جميل، نيللي محمود.

ويشتمل العرض المسرحي على قدر كبير من المواقف المضحكة التي ستشد الجمهور، حيث تعرض المسرحية يوميًا في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .

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