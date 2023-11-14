زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

نفت إيمان الغيث، زوجة الأديب والمفكر تركي الحمد، شائعات وفاته، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن صحته مستقرة.

جاء ذلك بعد أنباء تداولها البعض على منصة إكس، زعمت وفاة الكاتب والمفكر الكبير عن عمر يناهز 71 عامًا، وهو ما نفته إيمان الغيث بحسب قناة العربية.

مسيرة كبيرة

وتركي الحمد ولد 10 مارس 1952، وولد لأسرة من خب القصيعة، انتقلت وسكنت بالمنطقة الشرقية، بالدمام، وعمل أستاذًا في جامعة الملك سعود بقسم العلوم السياسية، وتفرغ للكتابة بعد طلبه للتقاعد المبكر، وابتعث للدراسة في الولايات المتحدة وبالتحديد في ولاية كولورادو، فأكمل دراسة الماجستير في جامعة كولورادو في دينفر ثم انتقل لكاليفورنيا وحصل على درجة ماجستير ثانية لاستكمال متطلبات الدكتوراه متوجًا رحلته الأكاديمية بنيله لدرجة الدكتوراه في النظرية السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1985.

وعمل الحمد أستاذًا للعلوم السياسية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بين عامي 1985– 1995، ثم تقاعد.

وكانت بداية تركي الحمد كاتبًا في جريدة الرياض وثم انتقل إلى العمل كاتبًا في جريدة الشرق الأوسط منذ عام 1990م، ثم توقف فترة من الزمن عن الكتابة ثم عاد إلى الكتابة لصحيفة الوطن السعودية.