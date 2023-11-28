أكد رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة، الدكتور خالد مرزا، أن زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة.

سعرات حرارية

وقال مرزا في تصريحات تلفزيونية: إن زيادة الوزن بعد الشتاء تكون بسبب السعرات الخفية في المشروبات الساخنة، فمثلًا السعرات الحرارية في المشروبات الساخنة مثل الكراميل والشيكولاتة عالية جدًّا، وكثير من الشباب لا يلتفت إليها.

وأشار إلى أن هذه المشروبات تزيد من وزن مرضى جراحات السمنة بعد العمليات، لافتًا إلى أن المريض لا ينتبه إليه بالشكل الكافي.

زيادة الوزن

تكمن خطورة زيادة الوزن في الشتاء في أنه يمكن أن يحدث تراكمًا بمرور الوقت مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن. وفي حين أن اكتساب القليل من الكيلوجرامات لا يؤثر سلبًا على الصحة وليس مدعاة للقلق، فإن زيادة الوزن بشكل مستمر، حتى لمجرد بضع كيلوجرامات كل عام، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2.

وينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على وزن صحي أو معتدل طوال العام، من خلال اتباع نمط تغذية صحي على مدار العام، مع تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية وتقليل السكر المضاف والدهون الضارة والأطعمة المصنعة.