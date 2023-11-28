Icon

زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة Icon توقعات إيجابية بشأن حل مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية Icon 200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد Icon 3 حالات يُسمح فيها بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية Icon لقطات من افتتاح فيصل بن بندر دورة الألعاب السعودية 2023 Icon مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط Icon الشرطة الأمريكية تحذر الآباء من ميزة جديدة في آيفون Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا Icon إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر Icon ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تكون بسبب السعرات الخفية في المشروبات

زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة، الدكتور خالد مرزا، أن زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة.

سعرات حرارية

وقال مرزا في تصريحات تلفزيونية: إن زيادة الوزن بعد الشتاء تكون بسبب السعرات الخفية في المشروبات الساخنة، فمثلًا السعرات الحرارية في المشروبات الساخنة مثل الكراميل والشيكولاتة عالية جدًّا، وكثير من الشباب لا يلتفت إليها.

قد يهمّك أيضاً
إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة

إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة

شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية !

شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية...

وأشار إلى أن هذه المشروبات تزيد من وزن مرضى جراحات السمنة بعد العمليات، لافتًا إلى أن المريض لا ينتبه إليه بالشكل الكافي.

زيادة الوزن

تكمن خطورة زيادة الوزن في الشتاء في أنه يمكن أن يحدث تراكمًا بمرور الوقت مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن. وفي حين أن اكتساب القليل من الكيلوجرامات لا يؤثر سلبًا على الصحة وليس مدعاة للقلق، فإن زيادة الوزن بشكل مستمر، حتى لمجرد بضع كيلوجرامات كل عام، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2.

وينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على وزن صحي أو معتدل طوال العام، من خلال اتباع نمط تغذية صحي على مدار العام، مع تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية وتقليل السكر المضاف والدهون الضارة والأطعمة المصنعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية
السوق

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

السوق
مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط
السعودية اليوم

مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف
أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار وترقب لاجتماع أوبك+
السوق

أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار...

السوق
موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر...

السعودية اليوم
يجب على العالم الاستماع لقادة البريكس في أزمة حرب غزة
السعودية اليوم

يجب على العالم الاستماع لقادة البريكس في...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يؤكد استمرار المملكة بأداء دورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يؤكد استمرار المملكة بأداء دورها...

أخبار رئيسية