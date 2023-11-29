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بعد ابتعاده منذ عام 2021

زيدان يحدد موعد عودته للتدريب

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
زيدان يحدد موعد عودته للتدريب
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على موعد عودته للعمل مجددًا، بعد ابتعاده عن التدريب منذ 2021.

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان وتشيلسي، بجانب ارتباط اسمه بالتدريب في دوري روشن السعودي.

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زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر goal

زيدان يستعد للعودة للتدريب

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “قرر زيدان العودة للتدريب بداية من الموسم المقبل، وتولي قيادة أحد الفرق الكبرى في أوروبا”.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي

وأضافت: “المدرب الفرنسي لا يستبعد تولي قيادة ريال مدريد في ولاية ثالثة، بعدما حقق مع الفريق الأول لكرة القدم 11 لقبًا، من بينهم 3 ألقاب متتالية لبطولة دوري أبطال أوروبا”.

وتابعت: “المدرب الفرنسي سيكون على استعداد لقيادة ريال مدريد للمرة الثالثة، إذا لم يجدد كارلو أنشيلوتي عقده، وذلك رغم أن رحيله الأخير كان مفاجئًا بعض الشيء، إلا أنه يواصل الحفاظ على علاقة ممتازة مع الرئيس فلورنتينو بيريز”.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر juvefc

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