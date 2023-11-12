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تتيح المشاركة لـ12 لاعبًا في وقت واحد

زيرو ليتنسي تجربة افتراضية تأخذ زوار موسم الرياض لرحلة الخيال

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
زيرو ليتنسي تجربة افتراضية تأخذ زوار موسم الرياض لرحلة الخيال
المواطن - فريق التحرير

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تشكل تجربة زيرو ليتنسي واحدة من أبرز التجارب الجديدة في موسم الرياض هذا العام، حيث تتيح للزوار الانتقال إلى عالم جديد يمكنهم من خلاله التحرك والاستكشاف بحريّة تامة كما في العالم الحقيقي دون أية معوقات.

وتتيح مغامرات التجربة للزوار نظارة الواقع الافتراضي والتقاط وحدة التحكم الخاصة بهم لخوض مجموعة من التجارب الفريدة التي تسمح بالتجول في أنحاء الغابة وفعل ما يلزم للخروج من الجزيرة التي صممت عليها.

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تجارب الزومبي

وتوفر المنطقة لزوار بوليفارد سيتي عددًا من تجارب الزومبي المعتمدة على برامج الواقع الافتراضي، ومجموعة الألعاب المستوحاة من الخيال العلمي، إضافة إلى رحلات للمشي من خلال الواقع الافتراضي المصمم لاختبار قدرات الزوار ومهاراتهم في مواجهة الزومبي.

وتتميز التجربة بتوافق مغامراتها مع الأفراد والمجموعات، حيث تتيح المشاركة لـ12 لاعبًا في وقت واحد، يتنقلون بحرية دون أسلاك أو جدران تعيق استكشافاتهم التي تتم على مساحات واسعة، كما تتيح التجربة مشاركة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم سبعة أعوام في جميع مغامراتها الواقعية والافتراضية.

Big Time

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا 

 

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