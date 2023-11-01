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ساديو ماني ومحرز يُنافسان على جائزة الأفضل بإفريقيا

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
ساديو ماني ومحرز يُنافسان على جائزة الأفضل بإفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2023، وشهدت تواجد نجمي النصر والأهلي، ساديو ماني ورياض محرز.

ساديو ماني ومحرز يتصدران القائمة

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، تواجد أكثر من لاعب في دوري روشن السعودي، وهم؛ ساديو ماني وزميله في النصر، سيكو فوفانا، رياض محرز، وحارس الهلال، ياسين بونو.

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ساديو ماني
ساديو ماني – المصدر @KingCupSA

وانضم ساديو ماني إلى النصر في الميركاتو الصيفي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وبات من الركائز الأساسية والمؤثرة في صفوف العالمي، وقاده بالأمس للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتقل رياض محرز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف، بعد مسيرة مميزة مع مانشستر سيتي، حيث توج معه بالثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي، ليكون منافسًا على جائزة الأفضل في إفريقيا.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

المرشحين لجائزة الأفضل

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، كالتالي؛ رامي بن سبعيني ورياض محرز “الجزائر”، إدموند تابسوبا “بوركينا فاسو”، فرانك أجوسا وفينسينت أبو بكر “الكاميرون”، إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا “كوت ديفوار”.

وضمت كلًا من؛ شانشيل مبيمبا وفيستون مايلي “الكونغو الديمقراطية”، محمد صلاح، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي “مصر”، محمد قدوس وتوماس بارتي “غانا”، وسيرهو جيراسي “غينيا”.

ويتوجد يفيس بيسوما “مالي”، أشرف حكيمي، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، سفيان أمرابط، يحيى جبران، ياسين بونو ويوسف النصيري “المغرب”، بير شالوليلى “نامبيا”، فيكتور أوسمين “نيجيريا”، ساديو ماني وبابي سار “السنغال”، بيرسي تاو “جنوب إفريقيا”، ومحمد علي بن رمضان “تونس”.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا
المرشحين لجائزة الأفضل – المصدر @caf_online_AR

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