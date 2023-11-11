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بعد إقالة نونو سانتو

ساعات تفصل لوبيتيغي عن قيادة الاتحاد

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
ساعات تفصل لوبيتيغي عن قيادة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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بات المدير الفني جولين لوبيتيغي، قريبًا للغاية من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

لوبيتيغي يقترب من تدريب الاتحاد

وكان الاتحاد قد أعلن مؤخرًا، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا.

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نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وتصدر لوبيتيغي قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد، ولكنه رفض العرض الأول، قبل أن تتقدم الإدارة بعرض آخر، وتؤكد كافة التقارير قبوله المهمة، وسيصل قريبًا لحسم كافة الأمور وبدء مهمته بشكل رسمي.

وأكد الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، أن الاتحاد حسم ملف المدرب الجديد، دون الكشف عن اسمه، وشدد على أنه سيصل خلال أيام قليلة، فيما أوضح حامد البلوي أن المدير الفني سيصل خلال يومين على الأكثر.

لوبيتيغي
لوبيتيغي – المصدر @RudyGaletti

الاتحاد يستعيد توازنه

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة نونو سانتو، وفاز على أبها بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، في المركز الـ13.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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