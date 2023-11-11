ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام

انطلقت أمس عروض المسرحية الكوميدية “تطبق الشروط والأحكام”، على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة المقامة شعار تحت شعار Big Time، وهي من بطولة بيومي فؤاد وأكرم حسني وأسيل عمران وعدد من نجوم الفن والمسرح المصري.

ضحك متواصل

وقد شهد العرض ساعات من الضحك المتواصل التي قدمها نجوم المسرحية، حيث تدور أحداثها حول طباخ شاب يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لخطبتها يشترط عليه والدها شرطًا يصعب عليه تنفيذه قبل أن يقبل به زوجًا للبنت، لتتوالى الأحداث المثيرة والشيقة بعدها.

وتستمر عروض المسرحية الكوميدية “تطبق الشروط والأحكام” حتى 14 نوفمبر الجاري، حيث تستقبل زوارها في تمام الساعة 8:30 مساء، ويمكن حجز تذاكر دخول المسرحية عبر تطبيق وموقع وي بوك.

ويقدم موسم الرياض هذا العام لزواره العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .