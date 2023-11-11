Icon

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 Icon مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق Icon النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن Icon كريستيانو رونالدو ينفرد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي Icon قمم السودة تبهر العالم بعد عرضها في تايمز سكوير وبيكاديلي Icon موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة Icon ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام Icon ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس مالي Icon الأمطار تتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي

ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت أمس عروض المسرحية الكوميدية “تطبق الشروط والأحكام”، على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة المقامة شعار تحت شعار Big Time، وهي من بطولة بيومي فؤاد وأكرم حسني وأسيل عمران وعدد من نجوم الفن والمسرح المصري.

ضحك متواصل

وقد شهد العرض ساعات من الضحك المتواصل التي قدمها نجوم المسرحية، حيث تدور أحداثها حول طباخ شاب يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لخطبتها يشترط عليه والدها شرطًا يصعب عليه تنفيذه قبل أن يقبل به زوجًا للبنت، لتتوالى الأحداث المثيرة والشيقة بعدها.
وتستمر عروض المسرحية الكوميدية “تطبق الشروط والأحكام” حتى 14 نوفمبر الجاري، حيث تستقبل زوارها في تمام الساعة 8:30 مساء، ويمكن حجز تذاكر دخول المسرحية عبر تطبيق وموقع وي بوك.

قد يهمّك أيضاً
مستفيدة تتفاجأ بطلب رد معاش التقاعد بعد 7 سنوات من زواجها

مستفيدة تتفاجأ بطلب رد معاش التقاعد بعد 7 سنوات من زواجها

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها

ويقدم موسم الرياض هذا العام لزواره العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد
السعودية اليوم

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند...

السعودية اليوم
2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها
السعودية اليوم

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في...

السعودية اليوم
تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة
العالم

تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي...

العالم
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الرياضة
أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في...

أخبار رئيسية
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
السوق

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن...

السوق