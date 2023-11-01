سافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بشكل لافت في دوري روشن السعودي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

سافيتش أفضل لاعب

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز سافيتش بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، بعد تألقه اللافت مع الهلال، ومساهمته في انفراده بصدارة الترتيب.

وخطف سافيتش الأنظار مع الهلال خلال شهر أكتوبر، وساهم في تحقيقه لـ3 انتصارات بدوري روشن السعودي، بعدما أحرز ثنائية ضد الأخدود، وهدفًا أمام الأهلي، بجانب مستواه اللافت في مواجهة الخليج.

ويستعد النجم الصربي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

عباس الحسن أفضل واعد

على الجانب الآخر، أشارت اللجنة الفنية، إلى أن النجم عباس الحسن توج بجائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.