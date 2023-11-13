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بعد إصابته في مباراة التعاون

سالم الدوسري يغيب عن تدريبات المنتخب السعودي

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
سالم الدوسري يغيب عن تدريبات المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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غاب النجم سالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري يغيب عن تدريبات الصباح

ولم يتواجد الدوسري في التدريبات الصباحية اليوم الاثنين للأخضر، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الباكستاني يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس أمم آسيا 2027 وتصفيات مونديال 2026.

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ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.

 

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