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بعد إصابته في مباراة التعاون

سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المنتخب السعودي اليوم، عن مغادرة اللاعب سالم الدوسري لمعسكر الأخضر والمقام حاليًا في الأحساء استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وكشف المنتخب السعودي في بيانه عبر حسابه في منصة ” إكس” عن أن خروج الدوسري من معسكر الأخضر جاء بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب حول عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراتي باكستان والأردن بسبب عدم الجاهزية وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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إصابة قوية لـ سالم الدوسري

وكان الدوسري تعرض لإصابة قوية في مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.

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