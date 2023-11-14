سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن نيابة المخدرات: سجن مواطن ووافدين 55 عامًا وتغريمهم 300 ألف ريال السعودية نورا هادي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات خبير أرصاد ينصح أصحاب العمار في القصيم والغربية معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف منصة آمر التابعة لأرامكو تحظى بإشادة عالمية واسعة وجوائز دولية السعودية في طريقها لتصبح مركزًا عالميًّا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
أعلن المنتخب السعودي اليوم، عن مغادرة اللاعب سالم الدوسري لمعسكر الأخضر والمقام حاليًا في الأحساء استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وكشف المنتخب السعودي في بيانه عبر حسابه في منصة ” إكس” عن أن خروج الدوسري من معسكر الأخضر جاء بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب حول عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراتي باكستان والأردن بسبب عدم الجاهزية وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.
وكان الدوسري تعرض لإصابة قوية في مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.