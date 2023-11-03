Icon

سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح Icon رغبة الفيحاء باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الطائي Icon الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار Icon الأرصاد ترفع درجة التحذير في الشرقية وحائل إلى اللون الأحمر Icon الجماهير تنعى أسامة فلوح Icon خطيب المسجد الحرام: احذروا المواقع وشبكات التواصل المشبوهة Icon الإفراط في تناول الشوكولاتة يرفع السكر والدهون المشبعة Icon سجل إيجابي لـ كويلار ضد الاتحاد Icon أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل Icon أسعار النفط تسجل 86.91 دولار للبرميل في العقود الآجلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد غيابه عن مواجهة الحزم الماضية

سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل الهلال ضد الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم سالم الدوسري.

سالم الدوسري يعود للتشكيل

وستُقام مباراة الفتح ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة

فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة

سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام

سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام

واستعاد جيسوس، خدمات سالم الدوسري بعد غيابه عن مواجهة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب حضوره حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، والذي شهد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في القارة.

سالم الدوسري
سالم الدوسري يحمل الجائزة – المصدر @Alhilal_FC

ويعتزم جيسوس، بدء مباراة الهلال ضد الفتح اليوم، بالنجوم الأساسيين، بعدما أراح بعضهم خلال المباراة الماضية ضد الحزم، والتي نجح الزعيم في حسمها بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويتوقع أن يبدأ جيسوس، المباراة بالتشكيل التالي، ياسين بونو، ياسر الشهراني، لعي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وألكسندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الهلال في دوري روشن - مومباي سيتي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم