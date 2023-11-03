سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل الهلال ضد الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم سالم الدوسري.

سالم الدوسري يعود للتشكيل

وستُقام مباراة الفتح ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

واستعاد جيسوس، خدمات سالم الدوسري بعد غيابه عن مواجهة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب حضوره حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، والذي شهد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في القارة.

ويعتزم جيسوس، بدء مباراة الهلال ضد الفتح اليوم، بالنجوم الأساسيين، بعدما أراح بعضهم خلال المباراة الماضية ضد الحزم، والتي نجح الزعيم في حسمها بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويتوقع أن يبدأ جيسوس، المباراة بالتشكيل التالي، ياسين بونو، ياسر الشهراني، لعي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وألكسندر ميتروفيتش.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.