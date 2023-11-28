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بعد تعافيه من الإصابة

سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل فريقه الهلال في مباراة نافباخور الأوزبكي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم سالم الدوسري.

مباراة نافباخور ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

سالم الدوسري يقود الهجوم

ومن المتوقع أن يدفع جيسوس بالنجم سالم الدوسري في التشكيل الأساسي لمباراة نافباخور ضد الهلال، بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة أبعدته عن معسكر الأخضر، وأثبتت الفحوصات الطبية عن إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه، ولم يكشف الهلال عن مدة غيابه.

الهلال
الدوسري في المران – المصدر @Alhilal_FC

تشكيل الهلال المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة نافباخور ضد الهلال بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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