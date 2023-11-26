سالم الدوسري يُرافق بعثة الهلال لأوزبكستان

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تواجد النجم سالم الدوسري، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المغادرة إلى أوزبكستان، تمهيدًا لمواجهة نافباخور، يوم الثلاثاء المقبل.
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى أوزبكستان، اليوم الأحد، وظهر سالم الدوسري مع اللاعبين، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير.
وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة قوية، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عن إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه، ولم يكشف الهلال عن مدة غيابه.
وأكدت تقارير صعوبة مشاركة الدوسري مع الهلال في مباراتي نافباخور والنصر، إلا أن تواجده مع البعثة اليوم؛ يُشير إلى جاهزيته، ويتوقع أن يمنحه المدرب البرتغالي خورخي جيسوس جزءًا من المباراة، لتجهيزه للمشاركة في ديربي الرياض.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نافباخور الأوزبكي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.