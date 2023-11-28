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سالم الدوسري يُسجل على طريقة رونالدو في شباك نافباخور

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
سالم الدوسري يُسجل على طريقة رونالدو في شباك نافباخور
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم سالم الدوسري في إحراز هدفًا ثانيًا لـ الهلال في شباك نادي نافباخور الأوزبكي على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وكان رونالدو سجل هدفًا من مسافة بعيدة في مباراة النصر والأخدود حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم سدد الكرة متن فوق حارس نادي الأخدود، وهو الأمر الذي فعله الدوسري حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم أسقط الكرة في شباك حارس فريق نافباخور في الدقيقة الـ85.

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