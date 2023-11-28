سالم الدوسري يُسجل على طريقة رونالدو في شباك نافباخور الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية السفير الأمريكي: تهانينا للرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030 مالكوم يُحرز الهدف الأول لـ الهلال وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 12 وظيفة شاغرة لدى التركي القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن
نجح النجم سالم الدوسري في إحراز هدفًا ثانيًا لـ الهلال في شباك نادي نافباخور الأوزبكي على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.
وكان رونالدو سجل هدفًا من مسافة بعيدة في مباراة النصر والأخدود حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم سدد الكرة متن فوق حارس نادي الأخدود، وهو الأمر الذي فعله الدوسري حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب ثم أسقط الكرة في شباك حارس فريق نافباخور في الدقيقة الـ85.