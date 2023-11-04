Icon

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر Icon سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني Icon كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي Icon الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020 Icon وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تسجيله لهدف ضد الفتح

سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وهز الشباك في أول مباراة له بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022.

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة

خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة

وفاة جواهر الكويتية بعد معاناة مع المرض

وفاة جواهر الكويتية بعد معاناة مع المرض

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

سالم الدوسري يسجل بعد التتويج

وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الهلال، ونجح في تسجيل هدف، بعد 3 أيام من حصوله على جائزة الأفضل في القارة في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي، ليُكرر ما فعله ناصر الشمراني في 2014.

ومنذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بمسماه الحالي في موسم 2008\ 2009، فاز 3 نجوم من الهلال بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهم؛ ناصر الشمراني، السوري عمر خربين في 2017، وسالم الدوسري.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وفاز الشمراني بالجائزة، يوم 30 نوفمبر 2014، وشارك بعد 6 أيام كأساسي في مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل هدف، ليُساهم في فوز الأزرق بنتيجة 3\1.

وتسلم خربين الجائزة، يوم 29 نوفمبر 2017، وعطلت الإصابة مشاركته لأكثر من أسبوعين، وعاد أمام الفيحاء في الدوري، وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف.

نجم الهلال ناصر الشمراني
الشمراني – المصدر afc

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93
السعودية اليوم

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك...

السعودية اليوم
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن
آخر الاخبار

حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث
أخبار رئيسية

قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون...

أخبار رئيسية
هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات ؟
الرياضة

هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام...

الرياضة
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن

وظائف