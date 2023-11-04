سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني

واصل النجم سالم الدوسري تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وهز الشباك في أول مباراة له بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022.

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد.

سالم الدوسري يسجل بعد التتويج

وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الهلال، ونجح في تسجيل هدف، بعد 3 أيام من حصوله على جائزة الأفضل في القارة في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي، ليُكرر ما فعله ناصر الشمراني في 2014.

ومنذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بمسماه الحالي في موسم 2008\ 2009، فاز 3 نجوم من الهلال بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهم؛ ناصر الشمراني، السوري عمر خربين في 2017، وسالم الدوسري.

وفاز الشمراني بالجائزة، يوم 30 نوفمبر 2014، وشارك بعد 6 أيام كأساسي في مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل هدف، ليُساهم في فوز الأزرق بنتيجة 3\1.

وتسلم خربين الجائزة، يوم 29 نوفمبر 2017، وعطلت الإصابة مشاركته لأكثر من أسبوعين، وعاد أمام الفيحاء في الدوري، وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف.