سالم الدوسري: 22 نوفمبر تاريخ لن يُمحى من الذاكرة

استعاد نجم الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، ذكرى الفوز على الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

سالم الدوسري يستعيد ذكرى الفوز

وكتب سالم الدوسري، في رسالة عبر حسابه الخاص على “سناب شات”: “22 نوفمبر 2022، تاريخ لن يُمحى من ذاكرة كل عشاق كرة القدم وكل السعوديين”.

وتابع الدوسري حديثه قائلًا: “ولازلنا نتذكر، كيف اعتلت أصوات الجماهير في استاد لوسيل بالدوحة، وكيف ابتهجت كل بقعة في وطننا الغالي.. يوم للتاريخ وبإذن الله لا يزال للمجد بقية”.

فوز تاريخي ضد الأرجنتين

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد بدأ مشواره في كأس العالم 2022 في قطر، بتحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز بلقب كأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986، لتكون خسارته الوحيدة في نسخة 2022 ضد الأخضر.