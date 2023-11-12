5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول سال السعودية تعلن توزيع 19% أرباحاً مرحلية واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألافيس تطوير خاصية البحث عن رسائل واتساب باستخدام التاريخ تفاؤل حذر بشأن صفقة تبادل أسرى نساء وأطفال بين إسرائيل وحماس ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13
أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023م بإجمالي مبلغ 152 مليون ريال، لعدد 80 مليون سهم.
وأوضحت “سال السعودية” في بيان على “تداول”، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 1.9 ريال بنسبة توزيع من قيمة السهم الاسمية 19%.
ويكون تاريخ الأحقية 16 نوفمبر 2023، ويكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
كان صافي أرباح شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية قد ارتفع بنسبة 42.88% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 115.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 81.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وخلال التسعة أشهر من 2023، ارتفع صافي أرباح “سال السعودية” بنسبة 31.95% إلى نحو 329.13 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 249.44 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.