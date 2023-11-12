سال السعودية تعلن توزيع 19% أرباحاً مرحلية

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023م بإجمالي مبلغ 152 مليون ريال، لعدد 80 مليون سهم.

سال توزع الأرباح

وأوضحت “سال السعودية” في بيان على “تداول”، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 1.9 ريال بنسبة توزيع من قيمة السهم الاسمية 19%.

ويكون تاريخ الأحقية 16 نوفمبر 2023، ويكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.

صافي أرباح الشركة

كان صافي أرباح شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية قد ارتفع بنسبة 42.88% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 115.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 81.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وخلال التسعة أشهر من 2023، ارتفع صافي أرباح “سال السعودية” بنسبة 31.95% إلى نحو 329.13 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 249.44 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.