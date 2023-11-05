سانتو يسعى لمصالحة جماهير الاتحاد ضد القوة الجوية

يطمح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في استعاد التوازن سريعًا؛ وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة القوة الجوية العراقي.

مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية الوصيف.

سانتو يسعى للفوز

ويسعى نونو سانتو، لتحقيق الفوز في مباراة الغد، للبحث عن طوق نجاة، من أجل إنقاذ مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد حالة الغضب الجماهيري ضده؛ لتراجع الأداء والنتائج مؤخرًا.

ويأمل سانتو في تحقيق الفوز، من أجل تعزيز تواجده في صدارة ترتيب المجموعة، حيث يملك 9 نقاط، بعدما اعتبرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ فائزًا على سباهان أصفهان بنتيجة 3\0.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.