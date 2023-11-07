سببان وراء رفض الهلال انضمام روبن نيفيز لـ نيوكاسل

أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي روبن نيفيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتُشير التقارير إلى رغبة نيوكاسل في ضم نيفيز، لتدعيم خط الوسط وذلك بعد تأكد غياب الإيطالي ساندرو تونالي بسبب عقوبة وُقعت عليه بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر بسبب قضية مراهنات وتغيير نتائج المباريات.

رفض الهلال رحيل روبن نيفيز

الهلال سيرفض انتقال نيفيز لفريق نيوكاسل، لسببين أولهما هو الاعتماد عليه بصورة أساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

السبب الثاني هو صعوبة إيجاد بديل لنيفيز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالاتـ قال خلال تصريحاته التي نقلها موقع footballfancast، أنه لا يُرجح انتقال روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير المقبل.

وقال: “لست على علم بالمفاوضات المباشرة مع روبن نيفيز بصراحة؛ لكنه قد انضم للتو إلى الهلال، وهو سعيد في الفريق ولاعب أساسي بالنسبة لهم، مسألة عودته للبريميرليج في الانتقالات الشتوية صعبة”.