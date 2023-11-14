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سببان وراء رفض ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
سببان وراء رفض ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ريال مدريد الإسباني التحرك للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

خيبة أمل تجاه كيليان مبابي

وذكرت شبكة Rmc الفرنسية أن الريال لم يعد يرغب في ضم مبابي بسبب شعوره بخيبة أمل كبيرة تجاه اللاعب الفرنسي بجانب عدم تحركه بشكل سريع للانضمام إلى الريال.

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وفي سياق آخر، واجه مبابي أزمة مع زملائه في باريس سان جيرمان، وذلك بعد مباراة ستاد ريمس.

مبابي
مبابي

وذكرت صحيفة L ‘EQUIPE الفرنسية أن مبابي تعرض لانتقادات حادة من زملائه بعد نهاية مباراة ستاد ريمس حيث تم انتقاده بسبب أنانيته في اللعب وعدم اهتمامه ببقية زملائه في أرض الملعب.

وكان مبابي تعرض لانتقادات أيضًا من لاعبي سان جيرمان بعد الخسارة من ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وذلك بسبب أنانيته.

ويعيش مبابي حالة نفسية سيئة، بعدما تراجع ريال مدريد الإسباني عن التعاقد معه والتفكير في ضم اللاعب الألماني جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ الألماني.

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