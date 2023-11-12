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في دوري روشن مطلع ديسمبر

سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لمواجهة نادي النصر يوم 1 ديسمبر المقبل في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال حاليًا في الصدارة برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

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فرصة ذهبية أمام جيسوس

ويطمح مدرب الهلال للفوز على النصر حيث إن فوز الهلال قد يرفع الفارق بينهما إلى 7 نقاط في حال كان الهلال فاز قبلها في الجولة الـ14 على نادي الحزم، وفاز النصر في نفس الجولة على نادي الأخدود، حيث إن الهلال سيملك وقتها قبل الديربي 38 نقطة والنصر 34 نقطة، وفي حال حسم الهلال الديربي سيصبح رصيده 41 نقطة، بينما يتجمد رصيد النصر عند 34 نقطة.

أما السبب الآخر هو استعداد اللاعب الصربي سيرجي سافيتش للمشاركة مع الهلال في ديربي النصر بعد بدء تعافيه من الإصابة التي كانت لحقت به في مباراة الفتح يوم 3 نوفمبر الجاري في دوري روشن.

جيسوس عانى كثيرًا في الموسم الحالي بعد تأكد غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بين البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 في أكتوبر الماضي.

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بديل نيمار

وتشير التقارير الإعلامية البرازيلية إلى أن المدرب جيسوس قد يفكر في عودة البرازيلي ماثيوس بيريرا المعار حاليًا من الهلال لنادي كروزيرو البرازيلي.

 

 

 

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