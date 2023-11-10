سببان يُقربان هالاند من ريال مدريد

يستمر الجدل بشأن إمكانية انضمام نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2024.

ريال مدريد يُفضل هالاند على مبابي

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن هالاند يرتبط بشرط جزائي مع مانشستر سيتي، يُفعل بنهاية الموسم الجاري، وتؤكد تقارير أن قيمته 200 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المهاجم النرويجي يسبق نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في خطط نادي ريال مدريد بشأن الصفقات الصيفية.

سببان يقربان الريال من الصفقة

وأضافت: “هالاند يرتبط بإسبانيا لسببين، أولهما امتلاكه لمنزل في مدينة مالاجا، يقضي فيه جزءًا كبيرًا من إجازاته، والسبب الثاني، هو الصداقة القوية التي تجمع بينه وبين بيلينجهام منذ تواجدهما سويًا في صفوف بوروسيا دورتموند”.

وواصلت الصحيفة الإسبانية: “هالاند، لطالما أشاد بمستوى بيلينجهام في أكثر من مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، آخرها التصفيق لثنائيته في مرمى برشلونة بمباراة الكلاسيكو الأخيرة”.

وتابعت “آس”: “ما قد يسهل مهمة ريال مدريد، أن رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال النجم النرويجي، مرنة كثيرًا في التعامل أكثر من وكيله السابق، مينو رايولا، الذي لطالما اصطدم برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في أكثر من مناسبة”.