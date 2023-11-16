سبب استبعاد عبدالإله العمري من مباراة السعودية وباكستان

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قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد اللاعب عبدالإله العمري من قائمة الأخضر لمواجهة باكستان الليلة في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وجاء استبعاد العمري بسبب الإصابة، حيث فضّل المدرب مانشيني الاعتماد على اللاعب عون السلولي بدلًا من العمري في مباراة باكستان.
وتعد مواجهة باكستان هي المباراة رقم 13 الافتتاحية للأخضر في تصفيات المونديال حيث قبل مواجهة باكستان، خاض الأخضر 12 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين.
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الأردني يوم 21 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا في العاصمة الأردنية عمّان.