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اللاعب يعيش أسوأ أيامه في مانشستر يونايتد

سبب انسحاب الاتفاق من صفقة سانشو

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
سبب انسحاب الاتفاق من صفقة سانشو
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتفاق انسحب من صفقة التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الإعلامي البريطاني بن جاكوبز عبر حسابه في منصة ” إكس” : “جادون كان ارتبط اسمه بالانتقال لدوري روشن، الاتفاق حاول التحرك والتعاقد معه يوم 7 سبتمبر الماضي، سانشو أظهر رغبة بأنه لا يريد الانتقال للاتفاق”.

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وأضاف: ” الاتفاق ليست لديه أي نية لضم اللاعب الإنجليزي في يناير، مانشستر يونايتد أخبر الفريق السعودي بأنه إذا أراد ضم جادون عليه استعارته مع وضع بند يُلزم بشرائه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني”.

أزمة سانشو بعد مباراة آرسنال

ويعيش سانشو أسوأ أيامه في صفوف مانشستر يونايتد حيث سبق له وأن دخل في خلاف مع المدرب الهولندي إريك تين هاج بعد الخسارة من نادي آرسنال يوم 3 سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب الإنجليزي قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أنا كنت مثل كبش الفداء ولم أشارك مع الفريق، أؤمن أن هناك أسبابًا أخرى قد تمنعني من المشاركة ولكن ما يحدث معي ليس عدلًا”.

جادون سانشو - مان يونايتد وبايرن ميونخ

جماهير مانشستر يونايتد، انتقدت خروج الأزمة بين تين هاج وسانشو للعلن، متحدثة عن أن تلك الأزمة قد تؤدي لتراجع نتائج الفريق وعدم قدرته على المنافسة في الدوري الإنجليزي أو في كافة البطولات في الموسم الحالي.

ويُعاني اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام له في عام 2021 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

 

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