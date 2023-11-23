سبب تأجيل الهدنة بين إسرائيل وحماس إلى الجمعة

يترقب أهالي الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، ومعهم سكان القطاع المنكوب بدء تنفيذ الهدنة في غزة، بينما تنهال التصريحات من الجانبين حول أسباب تأجيل الهدنة التي كانت مقررة اليوم الخميس في غزة، إلى الغد.

سبب تأجيل الهدنة

أفاد مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات بأن التأخير في بدء سريان الهدنة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم.

وأوضح أنه خلال ساعات النهار من اليوم الخميس، كان من المفترض أن يتم الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ، إلا أنه تم أمس الأربعاء تبادل قوائم الأسماء للأسرى من الطرفين عبر الوسطاء.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

كما كشف أن حركة حماس ستطلق سراح 10 أسرى من النساء والأطفال دون 19 عامًا، وفي نفس الوقت تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرة وأسيرًا من الأطفال على مدار 4 أيام على أن يترافق ذلك مع وقف القتال في كل أرجاء قطاع غزة وتحليق محدود للطائرات الإسرائيلية في شماله.

ولفت المصدر نفسه إلى أن التأخير له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم. وتابع أن الاقتراح كان بتسليمهم للصليب الأحمر ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي، ثم تم اقتراح أن يتم ترتيب زيارة للأسرى لإجراء الفحوصات الطبية من خلال أطباء وعناصر عبر الصليب الأحمر وتنسيق زيارة للصليب للأسرى المدنيين الآخرين ليتأكدوا من سلامتهم.

ضمان سير تطبيق الهدنة

وشدد المصدر الفلسطيني على أن حركة حماس تؤكد أن كل النقاط يجري نقاشها لكنها أكدت أنها تلتزم فقط بالنقاط التي يتم الاتفاق بشأنها. وتابع “أن الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة سيراقبون التنفيذ والخروقات ويضمنون سير تطبيق اتفاق الهدنة والمباحثات التي تليها”.

ورغم أن هذا التوضيح يأتي مؤكداً لما أفاد به مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وإقليميون حول أسباب التأخير، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية كانت أعلنت أن حركة حماس قررت في اللحظة الأخيرة تعديل الاتفاق مع إسرائيل، ما تسبب في تأخير تنفيذ البنود.

رد الخارجية القطرية

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، قال إن قطر أبلغته الأربعاء أن حماس ترغب في إجراء تغييرات على مشروع الاتفاق، وإن الدوحة تتابع الموضوع.

أما الخارجية القطرية، فقالت في بيان اليوم الخميس، إن المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت عن المتحدث باسمها محمد الأنصاري القول إن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس سيكون خلال الساعات القادمة. وأضاف أن العمل مستمر مع الطرفين ومصر والولايات المتحدة لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

هدنة وتبادل أسرى

يشار إلى أن إسرائيل وحماس كانتا وافقتا على اتفاق إطلاق سراح للأسرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أن يؤدي وقف إطلاق النار المتوقع لـ4 أيام، عودة 50 محتجزاً عند الحركة إلى إسرائيل مقابل 150 فلسطينياً معتقلين.

أما الخارجية القطرية، فقالت في بيان اليوم الخميس، إن المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إعلان تطبيق الهدنة خلال ساعات

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية محمد الأنصاري، إن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن العمل مستمر مع الطرفين ومصر والولايات المتحدة لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق. وأشار إلى أن إسرائيل وحماس كانتا وافقتا على اتفاق إطلاق سراح للأسرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أن يؤدي وقف إطلاق النار المتوقع لـ4 أيام، عودة 50 محتجزاً عند الحركة إلى إسرائيل مقابل 150 فلسطينياً معتقلين.