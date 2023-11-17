سبب رفض الهلال التفريط في ميتروفيتش

رفض نادي الهلال، فكرة التفريط في مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وذلك بعد اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل.

اللاعب الصربي ليس أول لاعب يكون مُراقبًا للرحيل عن أزرق الرياض في فترة الانتقالات الشتوية، حيث طلب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز من صفوف أزرق الرياض.

عدم وجود رغبة لضم بديل ميتروفيتش

وجاء سبب رفض الهلال، التفريط في نجمه الصربي ميتروفيتش هو عدم رغبة النادي في التحرك لضم بديل سواء كان البلجيكي روميلو لوكاكو أو النيجيري فيكتور أوسيمين، خاصة أن لوكاكو رفض الهلال في صيف العام الحالي وفضّل الانتقال لنادي روما الإيطالي، بينما فضّل اللاعب أوسيمين البقاء في صفوف فريق نابولي الإيطالي.

وكان لوكاكو وأوسيمين اعترفا بالندم، بسبب عدم اهتمامهما بعرض نادي الهلال للتعاقد معهما في صيف 2023.

وتحدث أوسيمين قائلًا لـ The Obi One Podcast: “عرض أزرق الرياض كان جنونيًّا ورفضت وزادوا عرضهم المالي مرارًا وتكرارًا، عرض النادي السعودي كان سيغير حياتي للأفضل ورفضت في النهاية”.

وفي نفس السياق، كان البلجيكي لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق كشف تفاصيل عرض الهلال لضمه قبل انتقاله لنادي روما قائلًا: “أنا فخور باهتمام النادي بالتعاقد معي، ولكن بعد المحادثات الأولى لم أكن مقتنعًا بالانضمام إلى الفريق”.

وأضاف لوكاكو: “الهلال هو أكبر ناد في الشرق الأوسط والدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم، ولكنني لم أكن مستعدًّا لمغادرة أوروبا”.