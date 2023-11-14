سبب عودة عمر السومة لمقر تدريبات الأهلي رغم رحيله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق، وهو يتدرب في مقر الراقي في جدة رغم رحيله عن صفوف الفريق في صيف العام الحالي متمًا انتقاله لصفوف فريق العربي القطري.

عمر السومة في تدريبات الأهلي

ويتواجد السومة في ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل مقر تدريبات الأهلي، حيث يخوض المنتخب السوري حاليًا تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخبي كوريا الجنوبية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتستضيف السعودية مباريات المنتخب السوري في تصفيات المونديال وكأس أمم آسيا وذلك بسبب حظر الفيفا إقامة أي مباريات للمنتخب السوري في بلاده.

ويستمر عقد السومة مع نادي العربي القطري حتى صيف 2025.