سبب عودة عمر السومة لمقر تدريبات الأهلي رغم رحيله رد فعل فاران بعد عرض النصر وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً خلال أكتوبر.. ارتفاع عدد الحاويات المناولة لـ”موانئ” السعودية 5.31% 135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين هاج رغم التهديد بإقالته برنامج ريف: السجل التجاري لا يؤثر على الدعم سبب انسحاب الاتفاق من صفقة سانشو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق، وهو يتدرب في مقر الراقي في جدة رغم رحيله عن صفوف الفريق في صيف العام الحالي متمًا انتقاله لصفوف فريق العربي القطري.
ويتواجد السومة في ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل مقر تدريبات الأهلي، حيث يخوض المنتخب السوري حاليًا تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخبي كوريا الجنوبية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وتستضيف السعودية مباريات المنتخب السوري في تصفيات المونديال وكأس أمم آسيا وذلك بسبب حظر الفيفا إقامة أي مباريات للمنتخب السوري في بلاده.
ويستمر عقد السومة مع نادي العربي القطري حتى صيف 2025.