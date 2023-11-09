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المنتخب الفرنسي سيواجه اليونان وجبل طارق في توقف نوفمبر

سبب غريب وراء استبعاد كانتي من قائمة منتخب فرنسا

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
سبب غريب وراء استبعاد كانتي من قائمة منتخب فرنسا
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن سبب غريب وراء استبعاده لمواطنه نجولو كانتي نجم نادي الاتحاد من قائمة الديوك لمباراتي جبل طارق واليونان في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وقال ديشان تعليقًا على استبعاد اللاعب كانتي: “أعلم تمامًا أنه يشارك مع الاتحاد بصورة منتظمة، ولكن المرحلة المقبلة في المنتخب الفرنسي بحاجة للاعبين أصحاب خبرات قليلة، يتم ضمهم وذلك من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الدولية”.

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سبب استبعاد كانتي

وأضاف ديشان: “لن أتخلى عن نجم الاتحاد ولكن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام لاعبين أصحاب خبرات قليلة للمنتخب”.

وكان النجم الفرنسي صاحب الأصول المالية انضم لنادي الاتحاد صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ليست المرة الأولى التي يستبعد فيها ديشان، نجم الاتحاد حيث سبق أن استبعده من قائمة المنتخب الفرنسي لتوقف شهر سبتمبر الماضي.

 

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