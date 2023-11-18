سبب غياب زكريا هوساوي عن تدريبات الاتحاد

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أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن زكريا هوساوي، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
وأكدت تقارير بالأمس، أن زكريا هوساوي تغيب عن أكثر من حصة تدريبية منذ رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حتى وقعت إدارة النادي غرامة مالية عليه، ليتعرض اللاعب لانتقادات كبيرة من الجماهير.
وأبدت الجماهير عن استياءها من تصرفات اللاعب، وعدم التزامه بالتدريبات الجماعية، وطالبت الإدارة بتوقيع عقوبة عليه، لعدم تكرار مثل هذه التصرفات.
وحرص نادي الاتحاد على إنهاء الجدل المثار، وأكد عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، تواجد هوساوي، مساء أمس، في صالة اللياقة البدنية، من أجل استكمال برنامجه الإعدادي.
وكشف الإعلامي منار شاهين، مزيد من التفاصيل بشأن هذه الأزمة، وأكد أن هوساوي تعرض لإصابة في أسفل عضلة البطن “الفتاق”، بعد معسكر المنتخب، ثم أصيب بأنفلونزا حادة للغاية وارتفاع بدرجة الحرارة.
وواصل منار شاهين عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “اللاعب شفي من الإنفلونزا ولله الحمد.. وحاليًا يواصل جلساته العلاجية في مقر العيادة الطبية”.