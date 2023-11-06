سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر

سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر، غدًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

غياب كريستيانو رونالدو

وقرر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بأصفر الرياض، استبعاد رونالدو لحصوله على راحة كافية حيث لن يشارك ضد الدحيل خوفًا عليه من الإرهاق.

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران”.

وكان لقاء الذهاب في الرياض أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز أصفر الرياض برباعية مقابل هدفين، حيث تمكن النجم البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الشوط الأول بالدقيقة الـ25 بعد تمريرة متقنة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح ساديو ماني في الشوط الثاني، في إحراز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ56، فريق الدحيل نجح في إحراز هدفين عبر كل من إسماعيل محمد والمعز علي في الدقيقتين الـ 63 والـ67.

العالمي عاد سريعًا وسجل الهدفين الثالث والرابع عبر النجم رونالدو في الدقيقتين الـ 62 والـ 81.

وقلص الدحيل الفارق بعد ذلك عبر اللاعب مايكل أولونجا في الدقيقة الـ85.