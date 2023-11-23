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سبب فشل صفقة انتقال محمد صلاح للاتحاد

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
سبب فشل صفقة انتقال محمد صلاح للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، سبب فشل ضم نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تفاوض الاتحاد لضم محمد صلاح

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير آنذاك أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

سبب عدم إتمام لصفقة

وأوضح الحائلي، أن نادي الاتحاد طلب التعاقد مع كريم بنزيما، نغولو كانتي، فابينيو وجوتا، وتابع: “طالما نتحدث بشفافية، فأنا أتساءل مثلي مثل الجماهير، ماذا حدث في مفاوضات ضم صلاح؟”.

وأضاف: “نحن طلبنا بشكل رسمي من خلال برنامج الاستقطاب التعاقد مع صلاح من ليفربول، وبالفعل كنت في لندن رفقة سعد اللذيذ مدير برنامج الاستقطاب لإجراء المفاوضات”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وواصل الحائلي تصريحاته عبر قناة Mbc، قائلًا: “وبعد نهاية المفاوضات بشكل كامل مع محمد صلاح وناديه، قيل لنا الميزانية لا تسمح بتمويل الصفقة على عكس الأندية الأخرى”.

واختتم حديثه قائلًا: “طلبنا ضم صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرجيو راموس، وإذا رأينا تلك الأسماء مع أي نادٍ سعودي آخر سنتظلم”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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