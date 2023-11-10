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بعد إعلان إقالته من تدريب الوحدة الإماراتي

سبب يدفع الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
سبب يدفع الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني
المواطن - محمد سمعه

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رحل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب نادي الوحدة الإماراتي، وذلك بعد مرور 5 أشهر على توليه مهمة تدريب الفريق الإماراتي عقب رحيله عن نادي أهلي جدة.

كشفت تقارير إعلامية أن موسيماني صاحب الـ 59 عامًا قد يكون قريبًا من الزمالك المصري لخلافة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، وما يؤكد تلك التقارير هو حديث الإعلامي المصري أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قبل أيام مع الإعلامي إبراهيم فايق في قناة On Time Sports أن المدرب القادم لنادي الزمالك سيكون اسمًا كبيرًا رافضًا الكشف عن جنسيته.

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الزمالك أقرب من ضم بيتسو موسيماني

صحيفتا “البيان” الإماراتية و THE South African الجنوب إفريقية ذكرتا أن موسيماني قريبًا من تدريب الزمالك المصري، حيث العرض الذي أدى لإقالته من تدريب الوحدة هو عرض أحد أكبر الأندية في القارة السمراء.

بيتسو موسيماني

سبب اهتمام الزمالك بـ موسيماني

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في ضم موسيماني لقيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا حيث لم يُتوج الزمالك باللقب منذ عام 2002، وكان موسيماني نجح في إعادة الأهلي المصري لمنصات التتويج الإفريقية بقيادته للأهلي للفوز بلقب دوري الأبطال عام 2020 بعد غياب دام 7 سنوات آنذاك، حيث حقق الأهلي اللقب على حساب غريمه الزمالك يوم 27 نوفمبر من عام 2020 وتُوج بتاسع ألقابه في دوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني
موسيماني

المدرب بيتسو موسيماني درب أهلي جدة بعد الأهلي المصري، وحقق معه لقب دوري يلو موسم 2022/ 2023، كما حقق أكبر عدد من البطولات والألقاب مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من عام 2012 حتى عام 2020.

بيتسو موسيماني

 

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